Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 171

TelenovelaStaffel 12Folge 6vom 13.11.2009
Folge 171

Folge 171Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 6: Folge 171

43 Min.Folge vom 13.11.2009Ab 6

Alisa ärgert sich über ihren Ausraster auf der Pressekonferenz. Während Christian versucht den Schaden zu begrenzen, will Alisa mit Oliver endgültig abschließen. Doch das ist schwerer als gedacht. Liliana, die von Oskars Intrigen gegen sie erfahren hat, überrascht Oskar mit einer harschen Ansage: Wenn er sich nicht mit ihrer Führung der Firma abfindet, muss er Castellhoff Optik verlassen. Oskar beschließt zunächst frustriert, seine Zelte in Schönroda abzubrechen. Doch dann bringt ihn Dana unabsichtlich auf die Idee für einen perfiden Plan.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen