Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 174
42 Min.Folge vom 18.11.2009Ab 6
Alisa überrascht Christian mit ihrer Einwilligung, dass Oliver in der Firma bleiben kann. Während Christian sich fürsorglich um die erkältete Alisa kümmert, reagiert Oliver höchst alarmiert, als sein verlorenes Handy bei ihr in der Wohnung auftaucht. Was hat Oliver zu verbergen? Conny will ausziehen, da Bernhardt sich nicht daran hält, Abstand zu ihr zu wahren. Doch er kommt ihr zuvor. Als Paul Tamara nach einem kleineren Unfall verarztet, fühlt sie sich plötzlich sehr zu ihm hingezogen.
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises