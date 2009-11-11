Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 169

TelenovelaStaffel 12Folge 4vom 11.11.2009
43 Min.Folge vom 11.11.2009Ab 6

Alisa muss einsehen, mit ihrer Schnüffelei bezüglich Oliver überreagiert zu haben. Bei einem unbeschwerten Nachmittag mit Christian gelingt es ihr, ihren Ärger über Oliver mehr oder weniger hinter sich zu lassen - doch dann überrumpelt Oliver sie mit einer außergewöhnlichen Geste. Oskar will den Erfolg der bevorstehenden Pressekonferenz hintertreiben, doch sein alter Handlanger Bernhardt verweigert ihm endgültig den Gehorsam und sabotiert Oskars Pläne. Doch Oskar hat schon Ersatz gefunden. Heidi hat das Fernweh gepackt, und auch Roberts gut gemeinte Versuche, ihr die Schönheit des Harzes näher zu bringen, können sie nicht von ihren Reiseplänen abbringen.

