Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 172

TelenovelaStaffel 12Folge 7vom 16.11.2009
Folge 7: Folge 172

43 Min.Folge vom 16.11.2009Ab 6

Alisa ist erleichtert, dass die Ära Oliver endgültig vorbei ist. Sich in Sicherheit wiegend, arbeitet sie konzentriert allein im Büro, als plötzlich Oliver in der Tür steht. Zu Lilianas Unverständnis wird ihre Hypnosetherapie als nicht erfolgversprechend abgebrochen. Oskar stellt sich Liliana unterstützend an die Seite und verspricht, ab jetzt mit ihr an einem Strang zu ziehen. Doch in Wirklichkeit arbeitet er bereits an einem neuen Plan, Lilianas mangelnde Erinnerung an die Vergangenheit gegen sie einzusetzen.

