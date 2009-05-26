Zum Inhalt springenBarrierefrei
Telenovela Staffel 4 Folge 12 vom 26.05.2009
43 Min. Folge vom 26.05.2009 Ab 6

Alisa kann nicht fassen, dass sie wegen Jonas ihren Job verloren hat. Doch sie will nicht, dass er sich den Castellhoffs stellt und wegen Diebstahls angezeigt wird. Versöhnt ist sie deswegen noch lange nicht mit ihm - diesmal ist Jonas wirklich zu weit gegangen. Christian ist schockiert, als er zum ersten Mal Ellens Verletzungen sieht. Niedergeschlagen vertraut er sich Paul an und fragt sich, ob er es schafft, jemals wieder mit Ellen zusammenzusein. Er ahnt nicht, dass Ellen das Gespräch mit anhört.

