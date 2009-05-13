Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 049

TelenovelaStaffel 4Folge 4vom 13.05.2009
Alisa braucht nach der Trennung von Christian Abstand und beschließt, wandern zu gehen. Sie freut sich sehr, als Mona und Jonas sich ihr unerwartet als Begleiter anschließen. Doch Jonas, der Alisa mit einem Bluff von ihren Sorgen ablenken will, sorgt bei der Wanderung ungewollt für eine kleine Katastrophe. Ellen, die noch immer traumatisiert ist, erinnert sich zusehends mehr an die Brandnacht und ist entschlossen, den Verantwortlichen zu finden. Alarmiert wendet Dana sich an Oskar. Er verspricht, sich um Ellen zu kümmern - und ist fassungslos, als diese ihn des Mordes bezichtigt.

