Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 051

TelenovelaStaffel 4Folge 6vom 15.05.2009
Folge 051

Folge 051Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 6: Folge 051

43 Min.Folge vom 15.05.2009Ab 6

Trotz der Trennung von Christian wird Alisa in der Firma weiterhin gemobbt, da man ihr Protektion durch die Geschäftsführung unterstellt - ein willkommener Umstand für Oskar, den er zu nutzen weiß. Währenddessen kann Jonas Emilia in letzter Sekunde von der Straße ziehen, als ein Auto sie beinahe überfährt. Dankbar für seine Heldentat wird Mona im Gespräch mit Alisa schwärmerisch bewusst, dass sie sich in Jonas verknallt hat. Liliana, die Augenzeugin des Beinahe-Unfalls war, ist sehr von dem Ereignis mitgenommen. Christian erkennt im Gespräch mit Liliana, dass sie keinerlei Erinnerung an ihre Totgeburt hat. Als Christian Ludwig zu dem Thema befragt, reagiert der ungewohnt ausweichend.

