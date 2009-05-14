Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 050

TelenovelaStaffel 4Folge 5vom 14.05.2009
Folge 050

Folge 050Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 5: Folge 050

43 Min.Folge vom 14.05.2009Ab 6

Alisa erfährt zu ihrer großen Überraschung während der Wanderung, dass zwischen Mona und Jonas etwas läuft. Ellen hingegen ist von ihrem Mordverdacht gegen Oskar nicht abzubringen. Sie setzt Oskar unter Druck und schließt mit ihm einen perfiden Pakt, weil sie erkannt hat, dass Christian noch immer Gefühle für Alisa hat. Alisa hat ein ganz anderes Problem: Wegen ihres ungenehmigten Urlaubs erhält sie eine Abmahnung. Als sie zusätzlich erfährt, dass sich ausgerechnet Christian für sie einsetzen will, macht sie ihm eine harsche Ansage.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen