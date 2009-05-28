Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 059
43 Min.Folge vom 28.05.2009Ab 6
Alisa schließt mit ihrem Job bei den Castellhoffs endgültig ab und hat auch Christian nichts mehr zu sagen. Vielmehr plagen sie nun Zukunftssorgen: Wie kann sie es schaffen, ihre Schulden zu bezahlen, einen neuen Job zu finden und gleichzeitig ihren Traum weiter zu verfolgen? Auch Paul hat massive Geldprobleme und gerät unter Druck, weil er das Pflegeheim für seinen Vater nicht mehr bezahlen kann. Ellen hingegen schöpft nach Christians Kuss neue Hoffnung. Christian muss sich fragen, ob er und Ellen wieder ein Paar sind.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises