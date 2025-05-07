Staffel 03 Folge 01 - Alles LiebeJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 1: Staffel 03 Folge 01 - Alles Liebe
49 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 6
Herbert, Waltraud, Gerhard und Angelika suchen nach der großen Liebe. Der Krankenpfleger Herbert wünscht sich eine Frau, die leidenschaftlich und tierlieb ist. Die Büroangestellte Waltraud, die seit zehn Jahren solo ist, sammelt leidenschaftlich gerne Stofftiere und will sich endlich binden. Lebensberater Gerhard ist auf der Suche nach einer spirituellen und intelligenten Traumfrau, während Optikerin Angelika nach einem sportlichen und selbstständigen Traummann Ausschau hält.
