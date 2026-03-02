Staffel 03 Folge 09 - Alles LiebeJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 9: Staffel 03 Folge 09 - Alles Liebe
50 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 6
Zum Staffelfinale von "Alles Liebe" ziehen vier einstige Teilnehmer Bilanz. Der 30-jährige Kevin aus Mattersburg hat seinen Traummann gefunden. Er heißt Ömür und entspricht mit seinem südländischen Typus genau seinen Vorstellungen. Amber aus Wels hatte trotz vieler Zuschriften leider weniger Erfolg. Auch die Linzerin Ingrid hat ihre große Liebe bisher nicht gefunden. Patrick aus Wien ist inzwischen verliebt und schmiedet Heiratspläne.
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Alles Liebe
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-6: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV