Folge 3: Staffel 03 Folge 03 - Alles Liebe
49 Min. 21.05.2025 Ab 6
Nadja, Robert, Katja und Manfred sind bereit für die große Liebe. Nadja wünscht sich eine Partnerin, die jünger ist und wie sie keinen Kinderwunsch hegt. Der Wiener Robert dagegen träumt von einer Frau, die ihr Herz am rechten Fleck hat. Katja aus Graz hatte bisher nur eine ernsthafte Beziehung. Jetzt ist die 35-Jährige wieder bereit für etwas Festes. Und Manfred sucht nach einer Frau, mit der er romantische Momente in trauter Zweisamkeit verbringen kann.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4