Staffel 03 Folge 06 - Alles Liebe
Alles Liebe
Folge 6: Staffel 03 Folge 06 - Alles Liebe
50 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 6
Sonja, Wolfgang, Nika und Peter wollen sich endlich verlieben. Die 26-jährige Sonja wünscht sich einen Partner, der treu ist und ihre männlichen Kumpels akzeptiert. Wolfgang aus Niederösterreich sucht nach einer Frau, mit der er eine Familie gründen kann. Nika arbeitet als Webcam-Girl und träumt von einem Mann, der ihren Beruf bedingungslos akzeptiert. Der Rentner Peter möchte sich im Alter noch einmal richtig verlieben. Er würde seine Angebetete auf Händen tragen.
Alles Liebe
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4