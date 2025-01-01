Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles oder Nichts

Plötzlich Millionenerbin

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1
Plötzlich Millionenerbin

Alles oder Nichts

Folge 1: Plötzlich Millionenerbin

26 Min.

Was passiert, wenn der Traum vom großen Geld real wird? Wie reagiert man, wenn am Tag der Testamentseröffnung die Familie größer ist, als bekannt? Die SAT.1-Daily "Alles oder Nichts" stellt ihre Protagonisten vor genau diese Fragen: Nach dem Tod des reichen Bauunternehmers Axel Brock erfahren seine unehelichen Kinder aus ärmlichen Verhältnissen von ihrem plötzlichen Millionenerbe - und Axels Frau Melissa und die gemeinsamen Kinder vom unerwarteten Zuwachs im Familienimperium.

Alle Staffeln im Überblick

Alles oder Nichts
SAT.1 emotions
Alles oder Nichts

Alles oder Nichts

Alle 1 Staffeln und Folgen