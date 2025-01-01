Alles oder Nichts
Folge 1: Plötzlich Millionenerbin
26 Min.
Was passiert, wenn der Traum vom großen Geld real wird? Wie reagiert man, wenn am Tag der Testamentseröffnung die Familie größer ist, als bekannt? Die SAT.1-Daily "Alles oder Nichts" stellt ihre Protagonisten vor genau diese Fragen: Nach dem Tod des reichen Bauunternehmers Axel Brock erfahren seine unehelichen Kinder aus ärmlichen Verhältnissen von ihrem plötzlichen Millionenerbe - und Axels Frau Melissa und die gemeinsamen Kinder vom unerwarteten Zuwachs im Familienimperium.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 emotions