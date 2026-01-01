Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4
Folge 4: Wer führt die Brock-AG?

25 Min.

Axels Botschaft bestärkt Melissa darin, das Millionenerbe anzutreten und die gesamte Erbengemeinschaft zu vereinen. Daher lädt sie die neuen Familienmitglieder zur anstehenden Beerdigung ein. Doch nicht alle können sich mit diesen neuen Verhältnissen arrangieren.

