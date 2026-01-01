Alles oder Nichts
Folge 9: Die Leichen im Brock-Keller
25 Min.
Mike lässt sich dazu verleiten, Jennis Erbe an Freunde zu verschenken, die in einer vermeintlichen Notlage stecken. Melissa wird von Olaf und Bea bedrängt, endlich das Erpressergeld zu zahlen.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Kowalski, André