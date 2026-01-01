Der verlorene Sohn kehrt zurückJetzt kostenlos streamen
Alles oder Nichts
Folge 3: Der verlorene Sohn kehrt zurück
25 Min.
Das unverhoffte Erbe verändert auf einen Schlag die Welt von Jenni, Anja und Daniel, die bisher in ärmlichen Verhältnissen lebten. Doch die Geschwister scheinen alle einen anderen Weg zu wählen, um mit dem plötzlichen Geldsegen umzugehen.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 emotions