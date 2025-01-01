Alles oder Nichts
Folge 12: Würmer und Falken
25 Min.
Nach ihrem Bratwurstauftritt überschätzt sich Jenni dermaßen, dass sie von Tarek wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden muss. Jascha verstrickt sich in immer größere Probleme und auch Daniel geht zu weit und setzt die Beziehung zu Melissa aufs Spiel.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 emotions