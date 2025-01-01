Alles oder Nichts
Folge 11: Episode 11
24 Min.Ab 6
Jenni muss eine Entscheidung treffen: Steht sie zu ihrer Familie und deren Geschäftsidee, "Brock-Würste" zu verkaufen? Melissa versucht derweil verzweifelt, Jascha zu bändigen und Rocko kann Anja nach einem Streit, wieder geschickt um den Finger wickeln.
