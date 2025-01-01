Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 100
24 Min.Ab 6

Bei Sibels Hochzeit funkt es erneut zwischen Jenni und Tarek. Allerdings hat Jenni Angst, dass er es nicht ernst meint und sucht erst einmal das Weite. Derweil hat Bea noch immer die Befürchtung, Olaf könnte sich an ihr rächen wollen, weil sie ihn mit einer Hantel niedergeschlagen hat. Boris soll ihr aus der Klemme helfen. Doch dann erhält sie die Nachricht, dass eine männliche Leiche gefunden wurde, die Olaf ähnelt.

