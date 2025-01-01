Alles oder Nichts
Folge 34: Neustarts
Rocko benötigt für seinen Autoverleih eine Finanzspritze von Anja, deren schlechtes Gewissen immer größer wird. Tareks und Hennings Freundschaft wird durch ihr Interesse an der gleichen Frau auf die Probe gestellt. Melissa schafft es, Ines noch länger hinzuhalten, und hofft in der Zwischenzeit ein Druckmittel gegen sie zu finden ...
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© SAT.1 emotions