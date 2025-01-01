Alles oder Nichts
Folge 37: Jaschas Rache
25 Min.
Rocko versucht Anja davon zu überzeugen, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben. Zwischen Jenni und Elke verhärten sich die Fronten, weil Jenni viel Zeit in der Arbeit verbringt und die Familie vernachlässigt. Der Einzug von Ines ins Brock-Penthouse kränkt Jascha zutiefst und bringt ihn auf eine verhängnisvolle Idee ...
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 emotions