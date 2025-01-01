Alles oder Nichts
Folge 39: Vorstandswahl
24 Min.
Daniel wird von Olaf massiv unter Druck gesetzt und wirft seine Prinzipien über Bord. Henning möchte die Freundschaft zwischen ihm und Tarek nicht aufgeben und wagt Annäherungsversuche. Boris gelingt es geschickt, Jascha immer mehr an sich zu binden und als Marionette zu benutzen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles oder Nichts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 emotions