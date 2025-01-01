Alles oder Nichts
Folge 42: Rockos letzte Lüge
24 Min.
Melissa ahnt, dass Daniel nicht aus freien Stücken gegen sie gestimmt hat und fühlt ihm auf den Zahn. Rockos unüberlegtes Handeln im Suff hat schwerwiegende Folgen. Mike und Basti wollen Elke an Weihnachten nicht enttäuschen und versuchen verzweifelt eine Gans aufzutreiben. Wer dann wohl das Schlachten übernimmt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles oder Nichts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 emotions