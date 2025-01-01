Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles oder Nichts

Neuer Beziehungsstatus

SAT.1Staffel 1Folge 45
Neuer Beziehungsstatus

Neuer BeziehungsstatusJetzt kostenlos streamen

Alles oder Nichts

Folge 45: Neuer Beziehungsstatus

24 Min.

Melissa überlegt ernsthaft den Job in den USA anzunehmen und kann die Warnungen ihres Umfelds nur bedingt nachvollziehen. Basti ist so sehr in Maria verschossen, dass er nicht bemerkt, wie sehr er sie überrumpelt. Und die Tipps von Rocko verschlimmern die Situation ...

