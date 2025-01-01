Alles oder Nichts
Folge 48: Betrug
24 Min.
Boris verbringt einen zauberhaften Silvesterabend mit Melissa und ist sich sicher, sie für sich zu gewinnen. Tarek ist frustriert, weil sein Annäherungsversuch nicht fruchtet. Als er Trost bei Nina Kessler sucht, spielt er Olaf unbewusst in die Karten ...
Alles oder Nichts
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© SAT.1 emotions