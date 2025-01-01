Alles oder Nichts
Folge 51: Enttäuschte Hoffnungen
24 Min.
Tarek muss erkennen, dass er nicht wie erhofft von Olaf gefördert wird. Basti wird währenddessen von Minderwertigkeitskomplexen geplagt - sein Liebeskummer wegen Maria lässt ihn an sich selbst zweifeln. Anja hingegen hofft schwanger zu sein. Ob sie sich zu früh freut?
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
0
