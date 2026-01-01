Alles oder Nichts
Folge 58: In der Falle
25 Min.Ab 12
Jenni, Daniel und Melissa verbünden sich gegen Olaf. Beim Versuch, ihn auszuspionieren, stehen sie kurz davor, enttarnt zu werden. Anja möchte für ihren Traum, als Tänzerin zu arbeiten, kämpfen und geht zu einem Vortanzen. Ob sie die Tanz-Koryphäe von sich und ihrem Können überzeugen kann?
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© SAT.1 emotions