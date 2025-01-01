Alles oder Nichts
Folge 59: Zerplatzte Träume?
25 Min.
Melissa ist enttäuscht, weil Daniel sie erneut wegen seines Alkoholkonsums angelogen hat. Die beiden gehen auf Abstand und Melissa sucht Trost bei Boris. Ein geheimer Spender ermöglicht Basti seine Nachhilfestunden. Wer wohl hinter dem Geldsegen steckt?
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 emotions