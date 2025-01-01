Alles oder Nichts
Folge 67: Episode 67
24 Min.Ab 12
Mike befindet sich auf der Baustelle in Lebensgefahr. Elke eilt zur Hilfe, wird jedoch heldenhaft von ihm weggeschickt, um sie zu schützen. Melissa geht das Liebesgeständnis von Boris nicht mehr aus dem Kopf. Als sie sich auf den Weg zu ihm in den Club macht, erkennt sie einen alten Gegner wieder und gerät ins Zweifeln ...
