Episode 68

SAT.1Staffel 1Folge 68
Folge 68: Episode 68

24 Min.Ab 12

Boris möchte Melissa unbedingt von sich überzeugen und alle vermeintlichen Missverständnisse aus der Welt räumen. Elke wird eifersüchtig, als sie merkt, dass Mike von einer anderen Frau angeflirtet wird. Ines setzt unterdessen auf "Sex sells", um mehr Follower anzusprechen ...

