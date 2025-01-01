Alles oder Nichts
Folge 71: Episode 71
24 Min.Ab 12
Maria begibt sich im Wald auf die Suche nach Daniel. Jascha hingegen sieht keine Notwendigkeit und verschweigt Melissa sogar die Nachricht auf der Mailbox. Henning ist verletzt, weil Jenni ihm nicht die Wahrheit gesagt hat. Der Versuch einer Aussprache zwischen den beiden bringt nicht den gewünschten Effekt.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions