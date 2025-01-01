Alles oder Nichts
Folge 72: Episode 72
24 Min.Ab 12
Maria kommt nach ihrer Suchaktion nach Daniel nicht zurück ins Penthouse. Jascha beginnt sich ernsthaft Sorgen zu machen und informiert Melissa über das Verschwinden seiner Schwester. Jenni ist hin- und hergerissen, ob sie Olaf und seine Komplizen wegen Betrug anzeigen soll ...
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions