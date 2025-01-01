Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 78
24 Min.Ab 12

Daniel und Jenni sind schwer enttäuscht von Melissa, weil sie sich öffentlich nicht gegen Olaf gestellt hat. Jenni ist zudem arbeitslos und weiß nicht, wohin ihr beruflicher Lebensweg sie führen wird. Jascha und Ines sind heimlich ein Paar - doch Boris scheint ihnen auf die Schliche zu kommen ...

SAT.1
