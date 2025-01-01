Alles oder Nichts
Folge 79: Episode 79
24 Min.Ab 12
Boris will einen Keil zwischen Jascha uns Ines treiben. Als das keine Früchte trägt, wird Ines mit einem Video aus der Vergangenheit konfrontiert, das ihre Welt aus den Fugen geraten lässt. Nach der Konfrontation mit Melissa, zieht sich Daniel zurück und lässt niemanden mehr an sich ran. Jenni hingegen weiß endlich wie ihre berufliche Zukunft aussehen soll.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
