Alles oder Nichts
Folge 85: Episode 85
24 Min.Ab 12
Daniel erträgt es kaum, Melissa mit Boris zu sehen und kocht vor Eifersucht. Er möchte Boris einen Warnschuss vor den Bug geben - hat allerdings nicht mit seiner Reaktion gerechnet ... Tarek stellt sich vor Melissa und erklärt Olaf, dass er ihr nicht bewusst schaden wird. Damit wird er zum unberechenbaren Risiko für Olaf ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles oder Nichts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions