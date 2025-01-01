Alles oder Nichts
Folge 92: Episode 92
24 Min.Ab 6
Melissa kann zunächst nicht glauben, dass Daniel dazu fähig wäre, eine Kamera in ihrem Schlafzimmer zu installieren. Aber immer mehr Indizien sprechen gegen ihn - und so muss Daniel tatenlos zusehen, wie Melissa Boris' Version der Geschichte Glauben schenkt. Jenni hadert derweil mit ihren Gefühlen für Henning und zieht nach einem Aufeinandertreffen mit Tarek ihre Konsequenzen.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
