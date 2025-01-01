Alles oder Nichts
Folge 95: Episode 95
24 Min.Ab 6
Von Boris beeinflusst, beschließt Melissa, Daniel anzuzeigen. Sie hat Angst vor ihm und befürchtet, dass er ihr gefährlich werden könnte. Während Jenni und Maria versuchen, Melissa umzustimmen, stellt sich Daniel dem Haftrichter. Bea muss derweil ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, sollte sich Olaf an ihren Angriff mit der Hantel erinnern, nachdem er aus dem Koma erwacht ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles oder Nichts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions