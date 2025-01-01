Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles oder Nichts

Episode 95

SAT.1Staffel 1Folge 95
Episode 95

Alles oder Nichts

Folge 95: Episode 95

24 Min.Ab 6

Von Boris beeinflusst, beschließt Melissa, Daniel anzuzeigen. Sie hat Angst vor ihm und befürchtet, dass er ihr gefährlich werden könnte. Während Jenni und Maria versuchen, Melissa umzustimmen, stellt sich Daniel dem Haftrichter. Bea muss derweil ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, sollte sich Olaf an ihren Angriff mit der Hantel erinnern, nachdem er aus dem Koma erwacht ist.

