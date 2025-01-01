Alles oder Nichts
Folge 96: Episode 96
24 Min.Ab 6
Für Daniel bricht eine Welt zusammen: Melissa hat ein Kontaktverbot erwirkt, und somit ist es ihm unmöglich, sie vor Boris zu schützen. Auch Bea drohen ernsthafte Konsequenzen, wenn herauskommt, warum Olaf ins Koma gefallen ist. Nachdem er aufgewacht und aus dem Krankenhaus verschwunden ist, muss sie nun jederzeit damit rechnen, aufzufliegen.
Alles oder Nichts
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© SAT.1 emotions