Alles oder Nichts

Episode 99

SAT.1 Staffel 1 Folge 99
Episode 99

Episode 99Jetzt kostenlos streamen

Alles oder Nichts

Folge 99: Episode 99

24 Min. Ab 6

Nachdem Tarek und sein Vater Mehmet Sibels Hochzeit in Gefahr gebracht haben, sind beide gezwungen, ihren Konflikt ruhen zu lassen und zusammenzuarbeiten, um die Feier doch noch zu retten. Bea erhält derweil erneut einen Anruf von Olafs Handy. Sie ist verängstigt, und als sie dann auch noch in einem Aufzug stecken bleibt und der unbekannte Anrufer sie über die Sprechanlage bedroht, steigt Panik in ihr auf.

