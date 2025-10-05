Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Waldbrand-Gefahr

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 1vom 05.10.2025
Waldbrand-Gefahr

Waldbrand-GefahrJetzt kostenlos streamen

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Folge 1: Waldbrand-Gefahr

39 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Nach der Winterpause können sich die Dale-Brüder endlich wieder auf die Suche nach Oles Gold machen. Den Anfang machen sie dort, wo sie vor Einsetzen der Winterstürme aufgehört haben, in der "Pete and Joe" Nummer 1 Mine. Doch zunächst muss die Bergstraße ausgebaut und das Stollenmundloch repariert werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Kabel Eins Doku
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Alle 2 Staffeln und Folgen