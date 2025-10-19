Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Der störrische Felsbrocken

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 19.10.2025
Der störrische Felsbrocken

Der störrische FelsbrockenJetzt kostenlos streamen

American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche

Folge 7: Der störrische Felsbrocken

39 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Nach ihrem Goldfund setzen die Gebrüder Dale alles daran, in die Mine Nummer 5a zu gelangen. Sie vermuten zwischen beiden Stollen eine Goldader von mindestens 20 Meter Länge. Doch ein Felsbrocken von ungeahnter Größe bringt ihr Vorhaben ins Stocken. Alle Versuche, ihn aus dem Stollen zu entfernen, scheitern und die Dales müssen mit härteren Methoden ans Werk.

