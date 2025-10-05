Wie die Väter so die SöhneJetzt kostenlos streamen
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 2: Wie die Väter so die Söhne
39 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Die Suche nach dem legendären Gold von Ole zieht sich schon eine Weile hin. Das Geld wird knapp, aber zum Glück bekommen die Dale-Brüder Unterstützung von ihren Söhnen. Erschwert werden die Arbeiten durch drohende Waldbrände. Zu ihrer eigenen Sicherheit müssen sie eine Schutzzone einrichten und weitere Vorkehrungen gegen eine Feuersbrunst treffen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Osmosis Global, LLC