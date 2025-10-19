American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Folge 8: Endlich wird gesprengt
39 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Die Dales setzen weiterhin alles daran, an eine weitere vielversprechende Mine zu gelangen, um weitere Projekte finanzieren zu können. Doch dafür müssen sie sich durch lose Gesteinsschichten bis zum Grundgestein vorarbeiten und das ist äußerst gefährlich, weil es jederzeit zu einem Einsturz kommen kann.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Osmosis Global, LLC