Andrea weiß, dass Khamis eine hochschwangere Ehefrau auf Sansibar hat - und doch ist der Tansanier für sie der Traummann schlechthin. Mit einer Shoppingtour will Andrea die Gunst von Khamis Mutter gewinnen. Fehlende Reisekoffer und eine belegte Unterkunft erschweren Alexandra und Renates Ankunft in Marokko. Andrea aus Innsbruck besucht ihren Verlobten Ayman in Tunesien - ohne zu wissen, dass ihr künftiger Ehemann vorhat, dass beide eine Zeit lang bei seiner Mutter wohnen sollen.

