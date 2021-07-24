Staffel 01 Folge 07 - Amore unter PalmenJetzt kostenlos streamen
Amore unter Palmen
Folge 7: Staffel 01 Folge 07 - Amore unter Palmen
Dieses Mal geht es bei „Amore unter Palmen“ brisant zur Sache. Andrea ist nach sechs Monaten erneut nach Sansibar gereist, um zu überprüfen, ob Khamis wieder mit seiner Frau zusammengezogen ist. Dieser wollte sich ja ursprünglich nach Geburt seines zweiten Kindes scheiden lassen. Nun möchte Andrea aus Innsbruck genau wissen, was der Stand der Dinge ist und begibt sich auf eine detektivische Mission. Außerdem wird auch ein Fall von Fake-Liebe in der Sendung aufgedeckt. In Marokko erlebt Renate ihren Dating-Höhepunkt mit Ahmed am Kamel. Doch ihre Schwester Alexandra muss sich von ihrem Höhenritt erst wieder erholen. Ihr Date Youssef hilft ihr, sich nach ihrem Schock, ausgelöst von der Höhenangst, zu beruhigen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick