Amore unter Palmen
Folge 6: Episode 6
48 Min.Ab 6
Endlich ist es soweit, Andrea und Ayman heiraten. Doch Ayman erscheint nicht pünktlich am Standesamt und lässt seine Zukünftige warten. Grund: ein Friseurtermin. In Kirchdorf an der Krems macht sich Harry auf, um seine Traumfrau Betty in Ghana zu besuchen. Anfangs noch voller Zuversicht, wird er schon am Flughafen aufgehalten; das Visum macht Probleme. In Marokko bekommt es Alexandra mit der Höhenangst zu tun und der eigentlich romantische Kamelausritt wird zur Zitterpartie.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ATV