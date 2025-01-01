Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 6
48 Min.Ab 6

Endlich ist es soweit, Andrea und Ayman heiraten. Doch Ayman erscheint nicht pünktlich am Standesamt und lässt seine Zukünftige warten. Grund: ein Friseurtermin. In Kirchdorf an der Krems macht sich Harry auf, um seine Traumfrau Betty in Ghana zu besuchen. Anfangs noch voller Zuversicht, wird er schon am Flughafen aufgehalten; das Visum macht Probleme. In Marokko bekommt es Alexandra mit der Höhenangst zu tun und der eigentlich romantische Kamelausritt wird zur Zitterpartie.

ATV
