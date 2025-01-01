Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Ab 12

In Tunesien laufen die letzten Hochzeitsvorbereitungen von Andrea und Ayman auf Hochtouren. Zur Feier gehört auch ein traditioneller Lammbraten, doch bereits der Einkauf des lebendigen Lamms erweist sich als schwierig. Auch Harry aus Kirchdorfen ist im Hochzeitsfieber. Er führt seit drei Jahren eine virtuelle Beziehung mit der Ghanaerin Betty und will sie nun zum ersten Mal in ihrer Heimat besuche, mit einem Verlobungsring im Gepäck.

