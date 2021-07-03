Amore unter Palmen
Folge 4: Episode 4
49 Min.Folge vom 03.07.2021Ab 12
Die Innsbruckerin Andrea ist nur noch wenige Tage auf Sansibar. Sie möchte endlich wissen, wie Khamis Mutter zu deren Beziehung steht und sie daher mit einem Kaiserschmarrn beeindrucken. In Marokko hat Renate ihr erstes Date mit Achmed und bei Andrea und ihrem Verlobten Ayman stehen die letzten Hochzeitsvorbereitungen in Tunesien auf dem Programm.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV