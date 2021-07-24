Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amore unter Palmen

Episode 7

ATVStaffel 1Folge 7vom 24.07.2021
Episode 7

Episode 7Jetzt kostenlos streamen

Amore unter Palmen

Folge 7: Episode 7

51 Min.Folge vom 24.07.2021Ab 12

Alexandra muss sich von ihrem Ausflug in die marokkanische Wüste erst einmal erholen. Ihr Date Youssef hilft ihr, sich zu entspannen. Schwester Renate steuert derweil einen Dating-Höhepunkt mit Ahmed an. In Sansibar stellt Andrea aus Innsbruck die Treue von Khamis auf den Prüfstand. Sie will ihn zu Hause besuchen und kontrollieren, ob er sich wie versprochen nach der Geburt seines zweiten Kindes von seiner Ehefrau hat scheiden lassen. Wer wird ihr wohl die Haustür öffnen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Amore unter Palmen
ATV
Amore unter Palmen

Amore unter Palmen

Alle 8 Staffeln und Folgen