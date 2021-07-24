Amore unter Palmen
Folge 7: Episode 7
51 Min.Folge vom 24.07.2021Ab 12
Alexandra muss sich von ihrem Ausflug in die marokkanische Wüste erst einmal erholen. Ihr Date Youssef hilft ihr, sich zu entspannen. Schwester Renate steuert derweil einen Dating-Höhepunkt mit Ahmed an. In Sansibar stellt Andrea aus Innsbruck die Treue von Khamis auf den Prüfstand. Sie will ihn zu Hause besuchen und kontrollieren, ob er sich wie versprochen nach der Geburt seines zweiten Kindes von seiner Ehefrau hat scheiden lassen. Wer wird ihr wohl die Haustür öffnen?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Amore unter Palmen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: ATV & © Season 1: Kabel Eins